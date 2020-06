Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Jusqu'à quel point FGTB et MR sont-ils prêts à s'entendre sur un "nouveau Pacte social" ? On en parle avec Georges-Louis BOUCHEZ, président du MR. Réaction de Robert VERTENUEIL, président de la FGTB.



17H45 DISQUE STAPLE SINGERS - I'LL TAKE YOU THERE



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - La Flandre attend la pluie



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - L'histoire de "l'île de la démocratie et des libertés" inaugurée par le président turc Erdogan



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H18 DISQUE ANGELE - JALOUSIE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Anne-Sophie BRUYNDONCKX - Aura-t-on assez d'eau cet été ? "L'après": vers un green deal wallon ? avec Céline TELLIER, ministre wallonne de l'Environnement



18H45 DISQUE CRYSTAL MURRAY - EASY LIKE BEFORE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Le livre et l'expo « Without sanctuary »



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première