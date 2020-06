Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Quelles sont les mesures annoncées par le Conseil National de Sécurité aujourd'hui? Réactions du secteur Horeca avec Thierry NEYENS, président de la fédération Horeca pour la Wallonie et du secteur culturel avec Fabrice MURGIA, directeur du Théâtre National de Bruxelles



17H45 DISQUE D'ANGELO - BROWN SUGAR



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Les liens non négligeables qui ont été démontrés entre l'art et la santé...



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - L'histoire de "l'île de la démocratie et des libertés" inaugurée par le président turc Erdogan



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H18 DISQUE BRIGITTE - BATTEZ-VOUS



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Anne-Sophie BRUYNDONCKX - Été: où les Belges pourront-ils partir ? 11 millions de masques: où sont-ils ? avec Philippe GOFFIN, ministre des Affaires étrangères et de la Défense



18H45 DISQUE MILLOW - WHATEVER IT TAKES



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Gérald VANDENBERGHE - La BD « L'homme qui tua Chris Kyle » par Fabien Nury et Brüno



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première