Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Que se passe-t-il politiquement aux USA ? Eclairage avec MEHDI KHELFAT, responsable éditorial de la cellule internationale à la RTBF.



17H38 FAIT DU JOUR L'application StopCovid est lancée en France. On en parle avec Frédéric SAYS, correspondant de la RTBF à Paris.



17H45 DISQUE DIANA ROSS/SUPREMES - YOU KEEP ME HANGIN ON



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - L'histoire d'une femme, Anne Soupa, qui se verrait bien archevêque de Lyon



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Cette semaine aura lieu la journée mondiale de la course à pied...



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H18 DISQUE GAETAN ROUSSEL - ORPAILLEUR



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Anne-Sophie BRUYNDONCKX - Etats-Unis : vers l'embrasement ? Mort de Georges Floyd: tournant de la campagne ? avec Yannicke DE STEXHE, chercheuse à l'UCLouvain



18H45 DISQUE CHICOS Y MENDEZ - RESPIRA



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - 30 ans de la mort du grand acteur Rex Harrison



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première