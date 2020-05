Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Coronavirus : la CGSP-Enseignement dépose un préavis de grève du 2 au 5 juin afin de couvrir ses affiliés exerçant dans le fondamental. On en parle avec Joseph THONON, président de la CGSP Enseignement



17H40 FAIT DU JOUR Les Belges doivent-ils s'attendre à être « persona non grata » dans plusieurs pays européens ? On en parle avec Philippe GOFFIN, ministre des Affaires étrangères



17H45 DISQUE OTIS REDDING - THE DOCK OF THE BAY



17H50 FAIT DU JOUR Comprendre la nouvelle répartition des responsabilités au club d'Anderlecht avec Manuel JOUS.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR au JAPON de Bernard DELATTRE - Epidémie, martyrs et justiciers



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H18 DISQUE ANGELE - LA LOI DE MURPHY



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) LE DEBRIEF DE LA SEMAINE - Ecoles: la grande incompréhension. Fédéral: la dernière chance pour former un gouvernement ? avec Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir et Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre



18H45 DISQUE MILKY CHANCE ET JACK JOHNSON - DON'T LET ME DOWN



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD « Le Col de Py » par Espé chez Grand Angle



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

