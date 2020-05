Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les écoles maternelles et primaires vont-elles rouvrir plus largement leurs portes aux élèves et avec quelles conditions sanitaires ? Eclairage avec Marie-Paule JEUNEHOMME. On en parle avec Joseph THONON, président de la CGSP Enseignement



17H38 FAIT DU JOUR Pourquoi les marchés financiers sont-ils en si bonne forme ? Bernard KEPPENNE, chef économiste chez CBC banque



17H45 DISQUE MARVIN GAYE - I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - La différence constatée entre les hommes et les femmes vis-à-vis des formes sévères de Covid-19



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - L'histoire d'un robot-berger et de la boite de robotique mobile Boston Dynamics



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H18 DISQUE MADNESS - IT MUST BE LOVE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Sciensano a-t-il sous-estimé le covid-19 ? Sciensano: Big Brother de la santé ? avec Christian LEONARD, directeur général de Sciensano



18H45 DISQUE GREGORY PORTER - PHOENIX



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Le bœuf Carotte club



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première