Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le coronavirus va coûter 5 à 7 milliards aux hôpitaux. On en parle avec Philippe LEROY, directeur général du CHU Saint-Pierre



17H45 DISQUE XAVIER RUDD - FOLLOW THE SUN



17H50 FAIT DU JOUR Les plateformes de streaming musical sont désertées depuis le début du confinement. Eclairage avec Simon BOURGEOIS, journaliste à la RTBF.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - L'histoire de Prahlad Jani, un yogi indien dont on a appris le décès aujourd'hui, qui affirmait n'avoir ni bu ni mangé depuis 80 ans



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE (15 minutes)



18H18 DISQUE DIANA ROSS/SUPREMES - YOU KEEP ME HANGIN ON



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Un grand gouvernement d'union nationale ? L'après Covid-19: retour de l'État ? avec Egbert LACHAERT, président de l'Open Vld (enregistré)



18H45 DISQUE CHICOS Y MENDEZ - RESPIRA



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Retour en 3 films sur la carrière de Jean-Loup Dabadie, décédé dimanche



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première