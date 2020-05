Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La perspective d'une deuxième vague s'éloigne-t-elle ? On en parle avec Yves VAN LAETHEM, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19



17H38 FAIT DU JOUR Le Brésil, deuxième pays le plus touché par le Covid-19. On en parle avec Jean-Mathieu ALBERTINI, correspondant au Brésil.



17H45 DISQUE RENAUD - MORGANE DE TOI



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - L'histoire d'un gardien/concierge qui vit confiné dans un hôtel de luxe de Barcelone depuis des semaines



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Le formidable engouement pour le vélo pendant cette période de crise



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H18 DISQUE JOE JACKSON - YOU CAN T GET WHAT YOU WANT



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Le télétravail va-t-il rester la norme ? avec Michel SYLIN, psychologue du travail et des organisations à l'ULB



18H45 DISQUE GORILLAZ - DESOLE (FEAT FATOUMATA DIAWARA)



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - « L'histoire politique de la roue » de Raphaël MELTZ (Ed. La Librairie Vuibert)



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

