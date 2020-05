Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Des camps scouts organisés cet été ? Eclairage avec Fabien VAN EECKHAUT, journaliste à la RTBF. On en parle avec Adrien MOGENET, porte-parole des Scouts de Belgique



17H40 FAIT DU JOUR Egbert LACHAERT succède à Gwendolyn RUTTEN à la présidence de l'Open VLD. Eclairage avec Baptiste HUPIN, journaliste à la RTBF



17H45 DISQUE JOE JACKSON - YOU CAN'T GET WHAT YOU WANT



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR en INDE de Sébastien FARCIS



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H18 DISQUE COCOON - ON MY WAY



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Relancer l'économie...Et la redessiner ? "L'après": un Etat plus interventionniste ? avec Mikael PETITJEAN, professeur de finances à l'UCLouvain et Olivier DE SCHUTTER, professeur à l'UCLouvain, rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme



18H45 DISQUE LEON BRIDGES - INSIDE FRIEND (FEAT JOHN MAYER)



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD « Le Sursis » de Jean-Pierre GIBRAT



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Arnaud RUYSSEN Soir Première