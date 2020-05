Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Arrêtés royaux suspendus: le personnel infirmier est soulagé. On en parle avec Yves HELLENDORFF, secrétaire national CNE Non Marchand



17H38 FAIT DU JOUR #Investigation diffuse une enquête sur les coulisses et les conséquences de la victoire du Vlaams Belang. On en parle avec Baptiste HUPIN, journaliste RTBF, auteur de l'enquête.



17H45 DISQUE OLIVIA RUIZ - ELLE PANIQUE



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Les risques pour la santé du manque de contacts physiques



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - Mais où est passé Montaigne ? Le célèbre penseur français joue à cache-cache avec les archéologues depuis la fin du 19e siècle



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H18 DISQUE DUSTY SPRINGFIELD - SPOOKY



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Sophie LEONARD - Ce kids fait débat, les enfants ont la parole ! avec Pierre SMEESTERS, chef du service pédiatrie à l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola à Bruxelles



18H45 DISQUE GORILLAZ - DESOLE (FEAT FATOUMATA DIAWARA)



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Un tableau de Van Riselberghe, peintre post impressionniste belge, va être vendu chez Christie's



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

