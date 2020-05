Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Une carte blanche signée ce matin par plus de 250 pédiatres pour une réouverture plus large des écoles.



17H38 FAIT DU JOUR Le fonds de relance à 500 milliards d'euros proposé par Emmanuel Macron et Angela Merkel. On en parle avec Paul DE GRAUWE, économiste et professeur à la London School of Economics



17H45 DISQUE TEXAS - SAY WHAT YOU WANT



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - Une histoire de virus informatique et d'un hacker devenu sauveur.



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H18 DISQUE DINAH WASHINGTON - MAD ABOUT THE BOY



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Le "monde d'après" sera-t-il vraiment différent ? "L'après": vers un retour aux Etats nations ? "L'après": les GAFAM tout puissants ? avec Benoît FRYDMAN, professeur au centre Perelmann de Philosophie du droit à l'ULB



18H45 DISQUE COLDPLAY - CHAMPION OF THE WORLD



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Des distributeurs belges ont choisi à leur façon de célébrer les films de Cannes



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première