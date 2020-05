Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La rentrée des classes : bilan de la première journée. On en parle avec Paul LEBLANC, directeur de l'Institut Saint-Boniface à Ixelles. Joseph THONON, président de la CGSP Enseignement



17H38 FAIT DU JOUR Le comédien Michel PICCOLI est décédé. Evocation avec Hugues DAYEZ, journaliste à la RTBF.



17H45 DISQUE BEN E KING - STAND BY ME



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - En France, les idoles des plus jeunes, Chat Noir et Lady Bug, leur rappellent les mesures de sécurité



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Une chronique plutôt scientifique sur les "radicaux libres"



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H18 DISQUE DAVID BOWIE- THIS IS NOT AMERICA



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN - Vivre avec le virus : oui mais comment ? avec Julie HERMESSE et Olivier SERVAIS, anthropologues à l'UCLouvain



18H45 DISQUE MALORY - 37 2 LE MATIN (FEAT CLAIRE LAFFUT)



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - Le roman « Tangente vers l'est » de Maylis de Kérangal publié aux éditions Verticales en 2012



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

