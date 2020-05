Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR 81 hospitalisations, le nombre d'admissions le plus élevé depuis 4 jours. On en parle avec Yves VAN LAETHEM, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19



17H40 FAIT DU JOUR La faiblesse des statistiques sociales en Belgique. On en parle avec Maxime PAQUAY, journaliste à la RTBF



17H45 DISQUE AL GREEN - LET S STAY TOGETHER



17h50 FAIT DU JOUR Les amoureux transfrontaliers sont les grands oubliés du début de déconfinement. On en parle avec Françoise WALLEMACQ, journaliste à la RTBF



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - La cathédrale du Puy-en-Velay, en grande difficulté financière avec la crise sanitaire



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H18 DISQUE OZARK HENRY - INDIAN SUMMER



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Sophie LÉONARD - Comment gérer nos déchets nucléaires ? Déchets nucléaires: enfouissement irréversible ? avec Sigrid Eeckhout, porte-parole de l'Ondraf (Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies)



18H45 DISQUE JEAN-LOUIS AUBERT - DU BONHEUR



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE -



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

