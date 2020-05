Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Phase 2 du déconfinement annoncée à l'issue du Conseil national de sécurité. On en parle avec Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF



17H40 FAIT DU JOUR Les musées pourront rouvrir leurs portes sous certaines conditions dès le 18 mai. On en parle avec Michel DRAGUET, directeur général des musées royaux des Beaux-Arts



17H45 DISQUE BEN E KING - STAND BY ME



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Comment faire du bien à votre système immunitaire ?



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - L'histoire d'Erin Kimmerle qui a inspiré le dernier prix Pulitzer catégorie fiction



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H18 DISQUE RENAUD - MISTRAL GAGNANT



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Sophie LÉONARD - Coronavirus: et les enfants dans tout ça ? Enfants inégaux face au confinement avec Bernard DE VOS, Délégué général aux droits de l'enfant



18H45 DISQUE GREGORY PORTER - PHOENIX



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - L'avenir du parfum et son histoire avec la distanciation sociale et nos nouvelles habitudes



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

