Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Plan de restructuration chez Brussels Airlines. On en parle avec Maxime PAQUAY, journaliste à la RTBF.



17H40 FAIT DU JOUR Près de 80% des chauffeurs de bus de la Stib n'ont pas pris leur service. On en parle avec Françoise LEDUNE, porte-parole de la Stib.



17H45 DISQUE TRACY CHAPMAN - FAST CAR



17h50 FAIT DU JOUR Sortie du livre "L'ADN de la Flandre. Ce que veulent vraiment les Flamands" (Ed. Vrijdag), une étude sur dix ans des préoccupations au nord du pays. On en parle avec Ivan DE VADDER, co-auteur, journaliste politique à la VRT



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - 12 mai 1930, la première traversée aérienne commerciale de l'atlantique-sud



18H00 LE JOURNAL Pierre-Yves MEUGENS



18H18 DISQUE WILLIAM SHELLER - FIER ET FOU DE VOUS



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Sophie LÉONARD - 1000 emplois supprimés chez Brussels Airlines ? Brussels Airlines : début d'une longue série ? Stib : syndicats dépassés ? avec Marie-Hélène SKA, secrétaire générale de la CSC



18H45 DISQUE BEBEL GILBERTO - DEIXA



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - Hitler s'est-il oui ou non suicidé le 30 avril 1945 à Berlin, ou a-t-il survécu ?



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

