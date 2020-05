Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La gestion de la réouverture des commerces. On en parle avec Maxime PREVOT, bourgmestre de Namur.



17H40 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'évolution du coronavirus en Belgique.



17H45 DISQUE STEVIE WONDER - FOR ONCE IN MY LIFE



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - L'implication sportive des rois et des reines dans les monarchies européennes.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - Le 11 mai 1960, en Argentine, un grand criminel nazi, recherché depuis la fin de la seconde guerre mondiale, est capturé par les services de renseignement israéliens.



18H00 LE JOURNAL Pierre-Yves MEUGENS



18H18 DISQUE THE KOOKS - NAIVE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Sophie LÉONARD - Tracing : comment ça marche ? Et la vie privée ? Faut-il une appli ? avec Emmanuel ANDRÉ, virologue, coordinateur du comité interfédéral "testing & suivi des contacts"



18H45 DISQUE ALAIN SOUCHON - ICI ET LA



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD Le Chinois à deux roues, treizième histoire de la série franco-belge Gil Jourdan de Maurice Tillieux



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première