Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Quand vont arriver les masques ? On en parle avec Philippe GOFFIN, ministre des Affaires étrangères MR



17H38 FAIT DU JOUR Traçage et vie privée. On en parle avec Elise DEGRAVE, professeure à l'UNamur et spécialiste du droit des nouvelles technologies



17H45 DISQUE JOHNNY NASH - I CAN SEE CLEARLY NOW



17h50 LA CHRONIQUE INSIDE avec Sylvia FALCINELLI - Et si on déconfinait l'info ? Mais quels sujets en dehors du coronavirus ?



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Danièle KRIEGEL en ISRAEL - Pour pallier la baisse du nombre des abeilles, une entreprise a développé une machine à polliniser



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H18 DISQUE LAURA MVULA - GREEN GARDEN



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Sophie Wilmès : un mea culpa salutaire? Relancer des négociations gouvernementales ? avec Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir et Ivan DE VADDER, journaliste politique à la VRT



18H45 DISQUE THOMAS DUTRONC - PLAYGROUND LOVE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - On revisite un classique des années 80 avec le Transperceneige, remis au goût du jour avec le film coréen de 2013



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

