Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Confinement : quel bilan peut-on tirer de la politique suédoise ? On en parle avec Frédéric FAUX, correspondant RTBF en Suède



17h36 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Sophie et le PowerPoint : l'autodérision paie



17H45 DISQUE ARETHA FRANKLIN - BABY I LOVE YOU



17H50 FAIT DU JOUR Football : les verdicts du championnat avec Thierry LUTHERS, journaliste à la RTBF



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Sophie LÉONARD - Cela faisait 150 ans que ce n'était plus arrivé : un ours brun a été aperçu dans le nord de l'Espagne



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H18 DISQUE LEON BRIDGES - INSIDE FRIEND (FEAT JOHN MAYER)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & SIMON BOURGEOIS - Unifs: équitables les examens à distance ? Lutte contre la triche ou Big Brother ? avec Vincent BLONDEL, recteur de l'UCLouvain et intervention enregistrée par Skype de Chems MABROUK, présidente de la FEF (Fédération des étudiants francophones)



18H45 DISQUE LAURENT VOULZY - LES NUITS SANS KIM WILDE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - 7 mai, fin de la guerre sur le front ouest et oriental il y a 75 ans



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

