Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les hôpitaux sont-ils prêts à reprendre d'autres activités ? Comment organiser le testing/tracing ? On en parle avec Philippe LEROY, directeur général du CHU Saint-Pierre



17H45 DISQUE THE GAP BAND - OUTSTANDING



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Marc MOLITOR - Hommage à Stéphane DUPONT



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Sophie LÉONARD - L'histoire d'une célébration qui se tient aujourd'hui au Japon, le " Komodo No Hi "



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H18 DISQUE ANGELE - TA REINE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO - Et s'il n'y avait pas eu de confinement? Du relâchement dans le confinement ? Un testing/tracing à la hauteur ? avec Catherine LINARD, géographe de la santé à l'UNamur



18H45 DISQUE AARON - U TURN (LILI)



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Une version restaurée d'un grand classique du cinéma belge: "Daens" de Stijn Conincx



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA