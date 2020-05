Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les premières mesures de déconfinement dans les transports en commun. On en parle avec Stéphane THIERY, directeur du Marketing et de la Mobilité du TEC et Françoise LEDUNE, porte-parole de la STIB.



17H38 FAIT DU JOUR Quelles sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas les conditions sanitaires ? On en parle avec Charles-Eric CLESSE, auditeur du travail de la Cour de Charleroi.



17H45 DISQUE DIONNE WARWICK - I SAY A LITTLE PRAYER FOR YOU



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Le Covid Challenge



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Sophie LÉONARD - L'histoire du chanteur Idir, décédé hier, et sa berceuse « A vava Inouva », chanson en langue berbère qui a fait le tour du monde



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H18 DISQUE ARDEN - BANDIT MACHO



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO - Crèches: une réouverture sans risque ? Les enfants propagent-ils le virus ? Maladie de Kawasaki: késako ? avec Dimitri VAN DER LINDEN, porte-parole de la task force pédiatrique et pédiatre infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc.



18H45 DISQUE COLDPLAY - TROUBLE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Les musées se réinventent après le confinement. Aller au musée chez nous sera une nouvelle expérience

