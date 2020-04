Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'évolution du coronavirus en Belgique / Que faire si on doit reprendre le travail lundi avec des enfants à garder ? On en parle avec Jacques CLESSE, avocat en droit du travail et professeur de droit social à l'ULiège



17H45 DISQUE SADE - LOVE IS STRONGER THAN PRIDE



17H48 FAIT DU JOUR Comment les crèches s'organisent-elles en vue du retour des enfants ce 4 mai ? On en parle avec Stéphanie PARDOEN, directrice de la crèche Saint-Joseph (Ixelles)



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - En plein confinement, la communauté LGBT marocaine fait face à une véritable vague de harcèlement et de menaces



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H18 DISQUE BENJAMIN BIOLAY - COMMENT EST TA PEINE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - La face cachée de nos placements financiers avec Rodolphe DE PIERPONT, porte-parole de Febelfin (fédération des institutions financières belges) et Philippe LAMBERTS, co-président du groupe des Verts au Parlement européen



18H45 DISQUE MICHAEL JACKSON - DON'T STOP TIL YOU GET ENOUGH



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - L'artiste Freya Ridings



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

