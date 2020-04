Soir Première : Faut-il craindre une deuxième vague ? A quand les 25 000 tests ? sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'évolution du coronavirus en Belgique / Comment vont s'organiser les examens à l'université ? On en parle avec Annick CASTIAUX, vice-rectrice à l'enseignement de l'UNamur



17H38 FAIT DU JOUR Les propositions des théâtres pour accueillir les spectateurs en toute sécurité. Eclairage avec Françoise BARÉ, journaliste à la RTBF



17H45 DISQUE ARETHA FRANKLIN - CHAIN OF FOOLS



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - La communication d'Edouard Philippe



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Des historiens turcs annoncent qu'ils ont retrouvé la trace de la seule personne dans l'histoire tuée par un objet d'origine extraterrestre



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H18 DISQUE U2 - SWEETEST THING



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO - Faut-il craindre une deuxième vague ? A quand les 25 000 tests ? Y aura-t-il un jour un vaccin ? avec Yves VAN LAETHEM, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19



18H45 DISQUE COLDPLAY - CHAMPION OF THE WORLD (RADIO EDIT)



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film récemment mis en VOD « On Chesil Beach » de Dominic Cooke (2017)



