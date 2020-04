Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'évolution du coronavirus en Belgique / Déconfinement : les dernières recommandations des experts avant le Conseil national de Sécurité avec Himad MESSOUDI, journaliste à la RTBF.



17H38 FAIT DU JOUR L'organisation du testing sur le terrain. On en parle avec Thomas ORBAN, président de la société scientifique de médecine générale.



17H45 DISQUE CURTIS MAYFIELD - MOVE ON UP



17h50 LA CHRONIQUE INSIDE avec Simon BOURGEOIS - Les reportages en première ligne au cœur de la crise sanitaire actuelle



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Valérie DUPONT en ITALIE - Les belles histoires du coronavirus



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H18 DISQUE MANO NEGRA - PAS ASSEZ DE TOI



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Politiques/Experts: de la friture sur la ligne ? Coronavirus: retour des tensions communautaires ? avec Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif/L'Express et Bertrand HENNE, éditorialiste de La Première



18H45 DISQUE SELAH SUE - YOU



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD « La fièvre d'Urbicande » de Benoît Peeters et François Schuiten



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

