Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'évolution du coronavirus en Belgique / Les nouveaux critères de test de dépistage. On en parle avec Leïla BELKHIR, infectiologue aux cliniques universitaires de Saint-Luc



17H38 FAIT DU JOUR La gestion de crise du coronavirus en Suède avec MEHDI KHELFAT, responsable éditorial de la cellule internationale à la RTBF.



17H45 DISQUE SAM AND DAVE - SOUL MAN



17h50 FAIT DU JOUR Interview de Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang : Wilfried a-t-il rompu le cordon sanitaire ? On en parle avec François BRABANT, rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Aline GONCALVES - Les zoo, vidés de leurs visiteurs, avec des conséquences positives et négatives



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H18 DISQUE KONOBA - IN THE MIRROR



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Coronavirus: impossible deuil ? Virtualiser les rites ? avec Emmanuelle ZECH, professeur de psychologie clinique et psychothérapie à l'UCLouvain



18H45 DISQUE MUSE - UNINTENDED



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Gérald VANDENBERGHE - "Tête de Turc" de Günter Wallraff



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première