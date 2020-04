Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'évolution du coronavirus en Belgique / Le rapport d'experts sur la stratégie de déconfinement. On en parle avec Himad MESSOUDI, journaliste à la RTBF.



17H38 FAIT DU JOUR La gestion de crise du coronavirus en Corée du Sud avec MEHDI KHELFAT, responsable éditorial de la cellule internationale à la RTBF.



17H45 DISQUE KOOL AND THE GANG - JOANNA



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Les incertitudes et énigmes qui entourent encore le coronavirus, avec les conséquences que cela impose...



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Aline GONCALVES - L'histoire d'un jeune Belge, Mallory Gabsi, dont la France parle beaucoup



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE (15 minutes)



18H18 DISQUE STEPHAN EICHER - NI REMORDS NI REGRETS



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Culture : vers la catastrophe ? Coronavirus: médias en risque de faillite ? avec Bénédicte LINARD, ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles



18H45 DISQUE NORAH JONES - I M ALIVE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film « Le Dernier Métro » de François Truffaut



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première