Soir Première : Que fait-on déjà avec nos données mobiles ? sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'évolution du coronavirus en Belgique / Les autres enjeux sanitaire derrière la crise sanitaire (maladies chroniques, santé mentale...) On en parle avec Jean HERMESSE, secrétaire général de la Mutualité chrétienne



17H38 FAIT DU JOUR L'Allemagne face au déconfinement avec MEHDI KHELFAT, responsable éditorial de la cellule internationale à la RTBF.



17H45 DISQUE MARVIN GAYE- I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Aline GONCALVES - L'Afrique de l'Est pourrait être confrontée à une invasion massive de criquets



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Un décès passé un peu inaperçu la semaine passée: celui du pilote britannique, Stirling Moss.



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H18 DISQUE ARNO - VIVE MA LIBERTE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) Arnaud RUYSSEN & Catherine TONERO - Que fait-on déjà avec nos données mobiles ? Echange vie privée contre déconfinement avec Laurent HUBLET, CEO du campus numérique BeCentral et membre de la Taskforce "Data Against Corona"



18H45 DISQUE COLDPLAY - CHAMPION OF THE WORLD (RADIO EDIT)



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Le Getty Challenge qui cartonne sur les réseaux sociaux



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première