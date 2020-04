Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Pierre-Yves MEUGENS



18H18 DISQUE THE NATIONAL - NEVER TEAR US APART (INXS COVER)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) Sophie LÉONARD & Catherine TONERO - Quel bilan pour ce mois de confinement ? Et après ? avec Yves COPPIETERS, épidémiologiste, professeur de santé publique à l'ULB



18H45 DISQUE CHRISTOPHE - LA DOLCE VITA



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Charlotte DEKOKER - Le chanteur français Christophe est décédé...Charlotte l'avait rencontré il y a quelques mois.



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

