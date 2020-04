Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H18 DISQUE LOUIS CHEDID - TOUT CE QU'ON VEUT DANS LA VIE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Anxiété, peur, colère : comment faire face au confinement ? avec Ilios KOTSOU, docteur en psychologie et cofondateur de l'association Emergences.



18H45 DISQUE NOVASTAR - THE BEST IS YET TO COME



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - Cabane et l'album « Grande est la maison »



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première