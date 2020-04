Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H18 DISQUE ALEX LUCAS - LOST IN MY MIND (FEAT ABSOLEM)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Coronavirus : les médias en font-ils trop ? avec Benoît GREVISSE, professeur à l'UCLouvain, directeur de l'École de journalisme de Louvain (EjL)



18H45 DISQUE MICHAEL MC DONALD/DOOBIE BROTHERS - WHAT A FOOL BELIEVES



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Gérald VANDENBERGHE - La BD « Payer la terre » de Joe SACCO



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

