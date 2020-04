Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les Etats-Unis face au coronavirus avec MEHDI KHELFAT, responsable éditorial de la cellule internationale à la RTBF.



17H34 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'évolution du coronavirus en Belgique.



17H38 FAIT DU JOUR Quelles conséquences en matière de santé mentale ? On en parle avec Ann BRYSSINCK, psychiatre et directrice médicale du centre Le Méridien à Bruxelles



17H48 DISQUE BILLY PAUL - YOUR SONG



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR au JAPON de Bernard DELATTRE - Le Japon assez épargné par le coronavirus



18H00 LE JOURNAL Pierre-Yves MEUGENS



18H18 DISQUE ARNO - JE VEUX NAGER



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Covid-19 : nos sociétés individualistes en question ? avec Mark HUNYADI, professeur de philosophie sociale, morale et politique à l'UCLouvain



18H45 DISQUE TOM WALKER - LEAVE A LIGHT ON



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - Revisitons ensemble Les Schtroumpfs noirs



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

