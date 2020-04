Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Comment expliquer le nombre de décès en Belgique ? On en parle avec Marius GILBERT, responsable du Laboratoire d'Epidémiologie spatiale de l'ULB



17H35 FAIT DU JOUR Coronavirus: inquiétude dans les maisons de repos. On en parle avec Christie MORREALE, ministre wallonne de la Santé (PS)



17H46 DISQUE JOE JACKSON - IS SHE REALLY GOING OUT WITH HIM



17H50 FAIT DU JOUR La Chine face au coronavirus avec MEHDI KHELFAT, responsable éditoriale de la cellule internationale à la RTBF.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - L'histoire d'un petit village anglais qui a décidé de fermer ses portes aux visiteurs avec l'arrivée du coronavirus. Il a été terrassé, il y a plus de 350 ans, par la peste bubonique



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H18 DISQUE STROMAE- AVE CESARIA



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Quelle justice en temps de coronavirus ? avec Marie MESSIAEN, présidente de l'Association syndicale des magistrats



18H45 DISQUE QUEEN - CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - Supergrass



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première