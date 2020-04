Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'évolution du coronavirus en Belgique.



17H35 FAIT DU JOUR Coronavirus: préavis de grève à la police fédérale. On en parle avec Raoul MOULIN, permanent CSC police



17H40 FAIT DU JOUR Le Royaume-Uni face au coronavirus avec MEHDI KHELFAT, responsable éditoriale de la cellule internationale à la RTBF.



17H46 DISQUE ARETHA FRANKLIN - CHAIN OF FOOLS



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Une piste très originale de traitement pour certains patients atteints de Covid-19



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - L'histoire d'une bibliothèque de livres interdits qui se trouve dans le jeu vidéo Minecraft depuis une dizaine de jours



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H18 DISQUE MIOSSEC - LA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Quels traitements efficaces contre le Covid-19 ? Devons-nous tous porter un masque ? avec Emmanuel BOTTIEAU, professeur à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers



18H45 DISQUE ARID - TOO LATE TONIGHT



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Laurent GRAULUS - Quatre artistes jazz à l'honneur : Wallace Roney, Manu Dibang, Dollar Brand, Lionel Louéké



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première