Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Une jeune fille de 12 ans décédée du coronavirus en Belgique. Le point sur les chiffres des hospitalisations en Belgique. Philippe LEROY, directeur général du CHU Saint-Pierre



17H35 FAIT DU JOUR La Ligue des familles réclame à nouveau du gouvernement un congé parental adapté pour temps de confinement. On en parle avec Françoise BARÉ, journaliste à la RTBF



17H46 DISQUE POLICE - DON T STAND SO CLOSE TO ME



17H52 FAIT DU JOUR Le Portugal face au coronavirus avec MEHDI KHELFAT, responsable éditoriale de la cellule internationale à la RTBF.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - L'histoire d'une petite découverte étonnante dans leur cave pour un couple confiné.



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H18 DISQUE OZARK HENRY - WE CAN BE HEROES



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Coronavirus: où est l'Union européenne ? Coronavirus: un New Deal pour l'UE ? avec Pierre LARROUTUROU, député européen socio-démocrate et économiste



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - (Re)découvrir sur nos écrans à domicile le premier-long métrage du réalisateur français Michel Hazanavicius, "Le grand détournement".



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

