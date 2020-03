Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'évolution du coronavirus en Belgique.



17H35 FAIT DU JOUR Pandémie de coronavirus : lettre ouverte de l'OIP aux magistrats. On en parle avec Juliette MOREAU, membre de l'OIP



17H42 FAIT DU JOUR La Russie face au coronavirus avec MEHDI KHELFAT, responsable éditoriale de la cellule internationale à la RTBF.



17H46 DISQUE MICHAEL JACKSON - OFF THE WALL



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Le sport est à l'arrêt partout dans le monde, une première dans l'histoire des sociétés modernes



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - L'histoire d'une petite victoire dans un grand combat, celle d'une tribu de Sioux face à un oléoduc géant.



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Des auditoires fermés jusqu'à fin juin...Des examens à distance ? Cours à distance: inégalités exacerbées ? avec Valérie GLATIGNY, ministre de l'Enseignement supérieur (MR)



18H46 DISQUE ALAIN SOUCHON - C'EST DÉJÀ CA



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Petit voyage virtuel : les grands reporters en confinement, le musée Mariemont et Jean-Luc Piraux



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première