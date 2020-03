Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'évolution du coronavirus en Belgique.



17H37 FAIT DU JOUR Un Conseil national de sécurité est en cours. Eclairage avec Philippe WALKOWIAK, journaliste à la RTBF



17H50 DISQUE MACY GRAY - I TRY



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Sébastien FARCIS - Depuis mercredi matin, l'Inde est entré en confinement total.



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Un supportable confinement ? Une bombe politique à retardement ? Un tournant économique, vraiment ? avec François BRABANT, rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried



18H46 DISQUE COLDPLAY - A SKY FULL OF STARS



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Laurent GRAULUS - Hommage au saxophoniste Manu Di Bango décédé en début de semaine



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

