Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'évolution du coronavirus en Belgique.



17H38 FAIT DU JOUR Coronavirus: la Chambre octroie ce jeudi des pouvoirs spéciaux au gouvernement Wilmès. On en parle avec Céline ROMAINVILLE, professeure de droit constitutionnel à l'UCLouvain



17H46 DISQUE SADE - YOUR LOVE IS KING



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un match de football qui pourrait bien avoir accéléré la pandémie de Coronavirus en Europe



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - La couverture médiatique exceptionnelle du coronavirus



18H00 LE JOURNAL Pierre-Yves MEUGENS



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Confinement: risque de burn-out parental ? Comment vivre le confinement en famille ? avec Moïra MIKOLAJCZAK, psychologue, professeure à la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'UCLouvain



18H46 DISQUE FRAY - HOW TO SAVE A LIFE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - Conseil lecture : Henning Mankell et la série policière des enquêtes de Kurt Wallander



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

