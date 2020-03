Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR De nombreux scientifiques estiment que Sciensano ne partage pas assez ses données. On en parle avec Sophie QUOILIN, cheffe de service Épidémiologie des maladies infectieuses chez Sciensano



17H38 FAIT DU JOUR La cellule investigation de la RTBF a suivi ces derniers jours toute une série de personnes en première ligne dans cette crise. Focus sur le quotidien d'une infirmière à domicile (Reportage Fabrice GERARD et Santos GARCIA / montage radio Baptiste HUPIN)



17H46 DISQUE DAVID BOWIE - HEROES



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un homme qui a cru qu'il pouvait faire confiance à un régime autoritaire et qui s'est trompé sur toute la ligne



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Comment rester en forme à tout âge ?



18H00 LE JOURNAL Pierre-Yves MEUGENS



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Soins de santé: parents pauvres ? Combien va coûter le coronavirus ? Qui va payer ? avec David CLARINVAL, Vice-Premier ministre, ministre du Budget et de la Fonction publique



18H46 DISQUE CŒUR DE PIRATE - ENSEMBLE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Un voyage virtuel : le photographe peintre José Manuel Ballester, le Musée d'Ixelles et Anne Theresa de Keersmaeker



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

