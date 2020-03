Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les chiffres de l'évolution du coronavirus en Belgique. La gestion du coronavirus aux Etats-Unis. Papier de Sonia DRIDI, correspondante aux Etats-Unis.



17H38 FAIT DU JOUR Les JO officiellement reportés "d'environ un an". On en parle avec Pierre-Olivier BECKERS, président du COIB.



17H46 DISQUE DINAH WASHINGTON - MAD ABOUT THE BOY



17h50 FAIT DU JOUR Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix, est décédé. On en parle avec Thierry BELLEFROID



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Les mots qui racontent cette étrange période que nous traversons



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Coronavirus: les infirmières en première ligne. Infirmières: les masques de la colère avec Alda DALLA VALLE, infirmière et présidente de la FNIB (fédération nationale des infirmières de Belgique)



18H46 DISQUE TRAVIS - FLOWERS IN THE WINDOW



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Un hommage à Albert Uderzo en 3 albums



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première