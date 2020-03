Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Coronavirus : le traitement à l'hydroxychloroquine. Emmanuel BOTTIEAU, professeur à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers



17H38 FAIT DU JOUR Vivre le confinement pour les personnes en situation d'handicap mental. On en parle avec Michel DE BEUSSCHER, directeur de "Notre village" (ex Village n°1) (par téléphone).



17H46 DISQUE DIONNE WARWICK - I SAY A LITTLE PRAYER FOR YOU



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une catastrophe, d'un énorme ratage qui s'est terminé en sauvetage héroïque, celle d'Apollo 13 (enregistré)



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - "Sa Majesté les chats" de Bernard Werber (par téléphone)



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (15 minutes)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Covid-19 : un ralentissement de l'augmentation ? Faut-il passer à un dépistage massif ? avec Marius GILBERT, responsable du Laboratoire d'Epidémiologie spatiale de l'ULB



18H46 DISQUE AFFAIRE LOUIS TRIO - MOBILIS IN MOBILE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD « Tortillas pour les Dalton »



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

