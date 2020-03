Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Analyse de la progression du coronavirus en Belgique. Eclairage avec Anne-Sophie BRUYNDONCKX, journaliste à la RTBF. On en parle avec Emmanuel ANDRE, microbiologiste, professeur de médecine à la KU Leuven



17H38 FAIT DU JOUR Comment les indépendants, particuliers et petites PME vont-ils se sortir de cette crise du coronavirus? Eclairage avec Simon BOURGEOIS, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE OMAR - There's nothing like this



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Emilie EICKHOFF - L'arbre européen de l'année "le gardien de chudobin", un arbre vieux de 350 ans qui nourrit les mythes et les légendes tchèques



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - La bonne manière de se laver les mains pour éviter la propagation du coronavirus



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Coronavirus: comment les hôpitaux font face ? avec Leïla BELKHIR, infectiologue et cheffe de service aux urgences des cliniques universitaires de Saint-Luc



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Laurent GRAULUS - Une sélection de quelques essentiels de l'Histoire du Jazz

