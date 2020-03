Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur le conseil national de sécurité. On en parle avec Fabien VAN EECKHAUT, journaliste à la RTBF et réaction de Rik VANCAUWELAERT, journaliste et observateur de la vie politique



17H38 FAIT DU JOUR Comeos prend de nouvelles mesures pour la fréquentation des supermarchés.



17H46 DISQUE PAUL SIMON - Late in the evening



17h50 FAIT DU JOUR Quelles recommandations pour les pharmacies ? Alain CHASPIERRE, président de l'Association Pharmaceutique Belge



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VANCUTSEM - Niue, une ile perdue dans l'Océan Pacifique, tout premier état à interdire complètement la pollution nocturne.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Coronavirus: nos libertés entre parenthèses ? avec Olivia VENET, présidente de la Ligue des droits humains



18H44 DISQUE STROMAE - Formidable



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - "Les plus grands films... que vous ne verrez jamais" de Simon Braund aux éditions Dunod



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première