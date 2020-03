Soir Première : sur Auvio

La course contre la montre pour trouver des masques

Le point sur la situation politique et l’évolution de l’épidémie du coronavirus

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur la situation politique. On en parle avec Fabien VAN EECKHAUT, journaliste à la RTBF. L'évolution de l'épidémie du coronavirus avec Pierre-Yves MEUGENS, journaliste à la RTBF.



17H35 FAIT DU JOUR La course contre la montre pour trouver les maques. On en parle avec Pierre COLLARD, patron de SeekandCare.



17H46 DISQUE DUFFY - Warwick Avenue



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Le décès passé un peu inaperçu étant donné l'actualité épidémiologique brûlante: celui de Dana Zatopkova.



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VANCUTSEM - Un grand classique du cinéma : Jurassic Park



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Coronavirus : les médecins généralistes en première ligne avec Thomas ORBAN, président de la société scientifique de médecine générale



18H44 DISQUE BENJAMIN BIOLAY - Dans la merco benz



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Les musées virtuels



