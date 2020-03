Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Point sur le coronavirus avec Aline GONCALVES, journaliste à la RTBF. Auditoires et salles de cours fermés : comment les universités vont organiser les cours à distance ? On en parle avec Yvon ENGLERT, recteur de l'ULB



17H46 DISQUE LOUIS CHEDID - Tout ce qu'on veut dans la vie



17H50 FAIT DU JOUR Le coronavirus se propage aux Etats-Unis.



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une stratégie marketing, celle d'Ikea, pour pénétrer le marché russe.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Hôpitaux belges, parés pour le choc ? Philippe LEROY, directeur général du CHU Saint-Pierre et Jean HERMESSE, secrétaire général de la Mutualité chrétienne



18H44 DISQUE NORAH JONES - Don't know why



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - Nouvelle production de « La Sonnambula » de Bellini à l'Opéra Royal de Wallonie à Liège



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

