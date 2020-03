Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prison. Eclairage avec Anne-Sophie BRUYNDONCKX, journaliste à la RTBF. On en parle avec Diane BERNARD, professeure à l'USL-B et membre de Fem & LAW



17H35 FAIT DU JOUR Coronavirus : le laetare de Stavelot est annulé. On en parle avec Thierry DE BOURNONVILLE, bourgmestre de Stavelot



17H46 DISQUE ALAIN SOUCHON - Ames fifties



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire de milliardaires qui, pendant des mois, ont eu une sorte de super pouvoirs : ils pouvaient reconnaître et trouver l'identité de n'importe qui dans la rue.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - TOCs, tics et syndrome de Gilles de la Tourette



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Avortement: l'heure de la dépénalisation totale ? Sophie ROHONYI, députée fédérale DéFI et Catherine FONCK, députée fédérale cdH



18H44 DISQUE SUPERTRAMP - Goodbye stranger



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

