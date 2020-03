Soir Première : sur Auvio

Le point sur la situation à la frontière entre la Turquie et la Grèce

17H31 FAIT DU JOUR Retour sur la conférence de presse du Conseil national de sécurité.



17H35 FAIT DU JOUR On fait le point sur la situation à la frontière entre la Turquie et la Grèce. On en parle avec Angélique KOUROUNIS, correspondante RTBF en Grèce (par téléphone).



17H46 DISQUE SUAREZ - Ni rancoeur ni colère



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Une histoire d'espoir, celle d'un patient guéri du VIH, le virus du sida, deuxième patient à guérir du VIH.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) Coronavirus : la Belgique est-elle suffisamment en alerte ? Marius GILBERT, responsable du Laboratoire d'Epidémiologie spatiale de l'ULB



18H44 DISQUE ETIENNE DAHO - Rendez-vous à Vedra



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film « Hope gap » de William Nicholson



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET