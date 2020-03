Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Les généralistes désarmés face au coronavirus ? On en parle avec Paul De MUNCK, président du GBO, Groupement belge des omnipraticiens.



17H46 DISQUE MILKY CHANCE - Down by the river



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - La communication politique autour du coronavirus



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR en ISRAEL avec Danièle KRIEGEL - L'histoire des palmiers dattiers de Judée cultivés à partir de graines vieilles de 2000 ans et plus



18H00 LE JOURNAL de Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE - Vers un "gouvernement coronavirus" ? Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre, Bernard DEMONTY, chef du service politique au Soir et Philippe WALKOWIAK, journaliste à la RTBF



18H44 DISQUE EVERYTHING BUT THE GIRL - Night and Day



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - L'ouvrage "Vous n'aurez pas les enfants" de Valérie PORTHERET



19H00 LE JOURNAL de Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première