Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Coronavirus : L'Italie va-t-elle fermer toutes ses écoles et université durant au moins deux semaines ? On en parle avec Marius GILBERT, responsable du Laboratoire d'Epidémiologie spatiale de l'ULB



17H35 FAIT DU JOUR Que retenir du Super Tuesday ? On en parle avec Mehdi KHELFAT, responsable éditoriale de la cellule internationale à la RTBF.



17H46 DISQUE HOOVERPHONIC - Badaboum



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un vin très très rare et qui risque bien de le devenir encore plus dont le raisin se récolte au cœur de l'hiver.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Votre risque de maladie cardio-vasculaire est-il visible sur votre visage ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Le féminisme doit-il être radical pour être efficace ? Florence BLAIMONT, CEO du réseau d'entrepreneuses Wowo Community (Wonderful Women) et Safia KESSAS, responsable égalité et diversité à la RTBF



18H44 DISQUE UB40 - Food for thought



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - RE/STORE à l'Africa Museum, critique du discours colonial, projet porté par Aimé Mpane et Jean-Pierre Müller, artistes.



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première