Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Super Tuesday aujourd'hui aux Etats-Unis, un premier moment très important dans la course à la présidentielle. Eclairage avec Mehdi KHELFAT, responsable éditoriale de la cellule internationale à la RTBF. On en parle avec Nicole BACHARAN, politologue, historienne et spécialiste des Etats-Unis



17H46 DISQUE GRANDGEORGE - Sunny Anyway



17H50 FAIT DU JOUR Benyamin Netanyahou revendique la victoire aux législatives en Israël. On en parle avec Danièle KRIEGEL, correspondant RTBF à Jérusalem.



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un chien, meilleur ami de l'Homme et être plus tout à fait irremplaçable....



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Europe: les frontières avant les valeurs ? François DE SMET, président de DéFI et Michel DE MAEGD, député MR



18H44 DISQUE JAMIROQUAI - Cosmic girl



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - "The barefoot emperor" de Jessica Woodworth et Peter Brosens



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première