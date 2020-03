Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Le bilan du coronavirus avec Anne GODERNIAUX, journaliste à la RTBF.



17H35 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire de la solution hydro-alcoolique et du médecin qui l'a inventée, sauvant, au passage des millions de vies chaque année



17H46 DISQUE ADÈLE - When we were young



17H50 FAIT DU JOUR Pete Buttigieg se retire de la course à la Maison Blanche à la veille du super Tuesday. On en parle avec Mehdi KHELFAT, responsable éditoriale de la cellule internationale à la RTBF.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - La suspension pour dopage du meilleur nageur chinois



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Le coronavirus en 10 questions concrètes avec Emmanuel ANDRÉ, microbiologiste, professeur de médecine à la KU Leuven et Sophie QUOILIN, cheffe de service Épidémiologie des maladies infectieuses chez Sciensano, l'Institut scientifique de santé publique.



18H44 DISQUE TEARS FOR FEARS - Everybody wants to rule the world



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - L'expo ¿Entre ciel et terre - Vivez La Cène de Bouts¿ ouvre ses portes dans l'église Saint-Pierre de Louvain



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première