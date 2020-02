Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Escalade dans les combats en Syrie. On en parle avec Didier LEROY, chercheur à l'Ecole royale militaire (ERM) et assistant à l'ULB



17H36 FAIT DU JOUR Cette semaine démarrait le procès de Julian Assange. On en parle avec Annemie SCHAUS, l'avocate belge de Julian Assange.



17H46 DISQUE STEVIE WONDER - Superstition



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES - Musique et langage, à chacun son hémisphère du cerveau (France Info)



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR de Valérie DUPONT - Italie : Il y a tout juste 60 ans mourait l'industriel visionnaire Adriano Olivetti



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Rediffusion du CQFD « Vieillir est-il devenu un luxe ? »



18H44 DISQUE MÉLANIE DE BIASIO - Gold Junkies



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Lucile POULAIN - "Vies à l'ombre" de Giovanni Lentini aux éditions du Cerisier



18h56 DISQUE (en réserve) STRANGLERS - Golden brown



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première