Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR De nouveaux centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles (CPVS) devraient voir le jour en Belgique. Eclairage avec Dominique DELHALLE, journaliste à la RTBF. On en parle avec Christine GILLES, gynécologue et responsable du CPVS de Bruxelles



17H36 FAIT DU JOUR Flambée de violences communautaires meurtrières en Inde. On en parle avec Sébastien FARCIS, correspondante de la RTBF en Inde.



17H46 DISQUE PUGGY - Lonely Town



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Voici le temps des campagnes électorales permanentes



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR de Kevin DUFRECHE - Afrique du sud : la musique s'écoute beaucoup... via Whatsapp



18H00 LE JOURNAL Pierre-Yves MEUGENS



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Coronavirus : la Belgique face à la menace de la pandémie ? Emmanuel BOTTIEAU, professeur à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et Steven VAN GUCHT, virologue et président du comité scientifique de Sciensano, l'institut scientifique de santé publique.



18H44 DISQUE POLICE - Don't stand so close to me



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Cyndia IZZARELLI - Le Factory Festival à Liège



18h56 DISQUE (en réserve) LOUIS CHEDID - Tout ce qu'on veut dans la vie



19H00 LE JOURNAL Pierre-Yves MEUGENS

